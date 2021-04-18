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США поддержали решение Чехии по высылке сотрудников посольства России

ТАСС
51 минуту назад
США поддерживают действия Чехии, власти которой приняли решение о высылке из страны 18 сотрудников российского посольства, утверждая, что они имели отношение к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом написал в воскресенье на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
США поддержали решение Чехии по высылке дипломатов России
Фото: ReutersReuters
"США поддерживают Чехию в ее решительном ответе на подрывные действия России на чешской территории. Мы должны твердо действовать в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или критически важную инфраструктуру наших союзников и партнеров", - заявил он.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. Этот шаг был предпринят в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрыва в Врбетице в 2014 году. К нему, как утверждали политики, причастны офицеры российской военной разведки ГРУ.
Россия в воскресенье выразила властям Чехии в связи с этим решительный протест и сообщила, что примет ответные меры. Как подчеркивается в заявлении МИД РФ, это "беспрецедентное решение" властей Чехии, принятое "под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году", "тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами". Как отметили в МИД РФ, этот "враждебный шаг" продолжил серию антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы, и в нем "нельзя не видеть также американский след".
В мире,Ян Гамачек,Андрей Бабиш,ГРУ,МИД,Россия,Чешская Республика,Соединенные Штаты,
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