США поддержали решение Чехии по высылке дипломатов России

Россия в воскресенье выразила властям Чехии в связи с этим решительный протест и сообщила, что примет ответные меры. Как подчеркивается в заявлении МИД РФ
, это "беспрецедентное решение" властей Чехии, принятое "под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году", "тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами". Как отметили в МИД РФ, этот "враждебный шаг" продолжил серию антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы, и в нем "нельзя не видеть также американский след".