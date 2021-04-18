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Умер отец президента Туркменистана Мяликгулы Бердымухамедов

Мир24иещё 5
1 час назад
Отец президента Туркменистана Мяликгулы Бердымухамедов умер в возрасте 89 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственное информационное агентство республики.
Умер отец президента Туркменистана
Фото: tdh.gov.tmtdh.gov.tm
В течение жизни Мяликгулы Бердымухамедов служил в органах МВД республики, в 1982 году вышел в отставку в звании подполковника. После этого работал преподавателем в Национальном институте образования и Научно-исследовательском институте педагогических наук. В феврале 2012 года его имя было присвоено воинской части 1001 Вооруженных сил Туркменистана в Ашхабаде.
«Эту горькую весть туркменский народ воспринял с глубокой скорбью, память о верном сыне Отечества Мяликгулы Бердымухамедове сохранится в наших сердцах навсегда», – отмечает агентство. Причины смерти не сообщаются.
В мире,Гурбангулы Бердымухамедов,МВД,Интерфакс,Туркмения,
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