У посольства России в Праге произошла стычка демонстрантов

Стычка между сторонниками и противниками России произошла у российского посольства в Чехии , сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Фото: Hynek Moravec Hynek Moravec

Изначально митинг у дипломатического представительства устроили активисты, поддерживающие решение властей страны о высылке 18 российских дипломатов.

Всего на демонстрацию вышли около 100 человек. Впоследствии на место проведения митинга пришли более 10 человек, выступающих против антироссийских действий чешских властей.

Один из сторонников России предпринял попытку обратиться к собравшимся, однако из его рук вырвали микрофон, после чего произошла стычка. Беспорядки пресекли бойцы полицейского спецназа, охранявшие вход на территорию российского посольства.

В результате инцидента был задержан один человек, еще нескольким выписали штраф за нарушение масочного режима.

17 апреля правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. По данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.