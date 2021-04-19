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У посольства России в Праге произошла стычка между демонстрантами

Газета.Ruиещё 11
43 минуты назад
Стычка между сторонниками и противниками России произошла у российского посольства в Чехии, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
У посольства России в Праге произошла стычка демонстрантов
Фото: Hynek MoravecHynek Moravec
Изначально митинг у дипломатического представительства устроили активисты, поддерживающие решение властей страны о высылке 18 российских дипломатов.
Всего на демонстрацию вышли около 100 человек. Впоследствии на место проведения митинга пришли более 10 человек, выступающих против антироссийских действий чешских властей.
Один из сторонников России предпринял попытку обратиться к собравшимся, однако из его рук вырвали микрофон, после чего произошла стычка. Беспорядки пресекли бойцы полицейского спецназа, охранявшие вход на территорию российского посольства.
В результате инцидента был задержан один человек, еще нескольким выписали штраф за нарушение масочного режима.
17 апреля правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. По данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.
В ответ Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов, им предписано покинуть Москву до конца дня 19 апреля. Кроме того, российская сторона указала на американский след в высылке дипломатов из Чехии.
В мире,МИД,ИТАР-ТАСС,Россия,Чешская Республика,Прага,
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