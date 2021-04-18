«О двух мужчинах, которых полиция связывает со взрывами в конце 2014 года на складе во Врбетице, было известно с самого начала, в этом помогла видеокамера. О том, что речь идет о сотрудниках ГРУ, стало понятно в 2018 году, когда были определены их личности в связи с попыткой отравления Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом «Новичок», - сказал Гамачек.

Два взрыва на складах во Врбетице произошли в 2014 году, осенью и в начале декабря. В первый раз погибли два человека. Тогда на складе находилось 58 тонн боеприпасов. При втором взрыве в ангарах находилось 98 тонн военных материалов. Оба склада принадлежали ческой фирме Imex Group.

«Можно сказать, что произошло что-то такое, что не было запланировано", - сказал Гамачек о первом взрыве.

Второй взрыв, по его словам, был спланирован. Он произошел, когда вооружение должно было быть перевезено в Болгарию.

Гамачек признался, что власти страны активно сотрудничали «с зарубежными партнерами».

Руслана Боширова. Накануне премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складах Врбетице в 2014 году. Прага высылала 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов. Кроме того, полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова

Между тем, один из натовских генералов-чехов уже призвал ужесточить экономические санкции ЕС

«Я ожидаю, что Европейский Союз обсудит корректировку экономических санкций против России», - заявил в интервью изданию Dennik N чешский генерал Павел, бывший председатель Военного комитета НАТО.

Он также заявил, что Гамачек знал о вине России, но скрывал это и собирался ехать в Москву на переговоры о поставках российской вакцины.