Вице-премьер Чехии Ян Гамачек
заявил, что власти страны знали еще в 2018 году о сотрудниках ГРУ
, которые якобы подорвали военный склад в деревне Врбетице. Их лица попали на видеокамеру. Политика цитирует РИА Новости
.
«О двух мужчинах, которых полиция связывает со взрывами в конце 2014 года на складе во Врбетице, было известно с самого начала, в этом помогла видеокамера. О том, что речь идет о сотрудниках ГРУ, стало понятно в 2018 году, когда были определены их личности в связи с попыткой отравления Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом «Новичок», - сказал Гамачек.
Два взрыва на складах во Врбетице произошли в 2014 году, осенью и в начале декабря. В первый раз погибли два человека. Тогда на складе находилось 58 тонн боеприпасов. При втором взрыве в ангарах находилось 98 тонн военных материалов. Оба склада принадлежали ческой фирме Imex Group.
«Можно сказать, что произошло что-то такое, что не было запланировано", - сказал Гамачек о первом взрыве.
Второй взрыв, по его словам, был спланирован. Он произошел, когда вооружение должно было быть перевезено в Болгарию.
Гамачек признался, что власти страны активно сотрудничали «с зарубежными партнерами».
Накануне премьер Чехии Андрей Бабиш
заявил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складах Врбетице в 2014 году. Прага высылала 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов. Кроме того, полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова
и Руслана Боширова
.
Между тем, один из натовских генералов-чехов уже призвал ужесточить экономические санкции ЕС
.
«Я ожидаю, что Европейский Союз обсудит корректировку экономических санкций против России», - заявил в интервью изданию Dennik N чешский генерал Павел, бывший председатель Военного комитета НАТО.
Он также заявил, что Гамачек знал о вине России, но скрывал это и собирался ехать в Москву на переговоры о поставках российской вакцины.
Ранее «Рамблер» сообщал, что МИД РФ
выразил Чехии решительный протест из-за высылки 18 российских дипломатов. На Смоленской площади заявили, что обвинения Праги сфабрикованы в угоду заокеанскими хозяевам – США. Ответные меры России «заставят авторов провокации осознать всю полноту ответственности».