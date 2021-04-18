В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Украинский посол в Берлине призвал ФРГ «вынести предупреждение» РФ

News.ru
1 час назад
Берлин должен предупредить Москву о последствиях возможных агрессивных действий, вплоть до тотального экономического эмбарго. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
Украинский посол призвал ФРГ «вынести предупреждение» РФ
Фото: youtube.comyoutube.com
Мы ожидаем, что правительство ФРГ публично предъявит президенту Путину краткое и понятное предупреждение, а также наглядно обрисует все болезненные последствия нового военного вторжения, — цитирует его Frankfurter Allgemeine.
Мельник пригрозил России бойкотом политического руководства, судом за «военные преступления», а также полным экономическим эмбарго и перекрытием инвестиций. При этом он добавил, что Киев нуждается в поддержке на фоне возрастающей напряжённости в отношениях с Москвой.
Ранее Мельник заявил, что содействие властям Украины в возвращении полуострова является «моральной обязанностью» Германии, учитывая её «колониальное прошлое в Крыму» и миллионы украинских жертв фашистского террора.
Как писал NEWS.ru, немецкий политолог Александр Рар заявил, что посол Украины в Германии Андрей Мельник позволяет себе громкие выступления лишь по той причине, что на них никто не реагирует.
В мире,Андрей Мельник,Александр Рар,Москва,Россия,Украина,Германия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители