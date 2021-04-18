Украинский посол призвал ФРГ «вынести предупреждение» РФ

Мельник пригрозил России бойкотом политического руководства, судом за «военные преступления», а также полным экономическим эмбарго и перекрытием инвестиций. При этом он добавил, что Киев нуждается в поддержке на фоне возрастающей напряжённости в отношениях с Москвой.