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Правозащитники подали в суд на окружение Кадырова из-за геев

Ura.Ruиещё 1
18 минут назад
Европейский центр конституционных прав и прав человека (ECCHR) и «Российская ЛГБТ-сеть» подали уголовный иск в суд в ФРГ против пяти приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление.
Правозащитники подали в суд на окружение Кадырова из-за геев
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Авторы заявления обвиняют власти и военных Чечни в преследовании, незаконных арестах, пытках, сексуальном насилии и принуждении к убийству как минимум 150 людей в связи с их сексуальной ориентацией», — передает «Коммерсант».
Как пишет The Guardian, в иске присутствует заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов, глава полиции города Аргун в Чечне Аюб Катаев и председатель парламента Чечни Магомед Даудов.
Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против нескольких россиян из-за преследования представителей ЛГБТ в Чечне, среди них Висмурадов и Катаев. Брюссель обвинил их в притеснении людей, относящихся к ЛГБТ. Также сообщалось о массовых пытках и задержаниях геев в Чечне. Однако Следственный комитет РФ не нашел подтверждений этому.
В мире,Политика,Аюб Катаев,Абузайд Висмурадов,Магомед Даудов,Рамзан Кадыров,СКР,ЕС,The Guardian,Чеченская Республика,Германия,
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