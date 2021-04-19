Правозащитники подали в суд на окружение Кадырова из-за геев

Европейский центр конституционных прав и прав человека (ECCHR) и «Российская ЛГБТ-сеть» подали уголовный иск в суд в ФРГ против пяти приближенных главы ЧечниРамзана Кадырова. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление.
«Авторы заявления обвиняют власти и военных Чечни в преследовании, незаконных арестах, пытках, сексуальном насилии и принуждении к убийству как минимум 150 людей в связи с их сексуальной ориентацией», — передает «Коммерсант».
Ранее стало известно, что Евросоюзввел санкции против нескольких россиян из-за преследования представителей ЛГБТ в Чечне, среди них Висмурадов и Катаев. Брюссель обвинил их в притеснении людей, относящихся к ЛГБТ. Также сообщалось о массовых пытках и задержаниях геев в Чечне. Однако Следственный комитет РФне нашел подтверждений этому.