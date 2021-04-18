ВОЗ: ситуация с коронавирусом в мире тревожная

Как писал NEWS.ru, на территории России в течение прошедших суток медицинские специалисты выявили 8632 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. У 12,7% пациентов из указанного числа недуг протекает без клинических симптомов. За весь период пандемии в России выявили 4 702 101 случай заражения коронавирусом.

В оперштабе рассказали, что за последние 24 часа из больниц в стране по выздоровлении выписали 7391 пациента. В общей сложности за период распространения COVID-19 с недугом смогли справиться 4 326 780 граждан РФ. За прошедшие сутки 389 человек с коронавирусом в стране скончались. Число жертв инфекции среди россиян выросло до 105 582.