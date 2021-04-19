В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Заявлено об уходе Елизаветы II после смерти мужа

Экспресс газетаиещё 8
42 минуты назад
Накануне, 17 апреля состоялись похороны супруга Елизаветы II принца Филиппа. Не секрет, что уход из жизни близкого человека, с которым королева прожила более 70 лет, – стал для лица британской монархии сильным ударом. По мнению королевского эксперта Сары Ричардсон, скорее всего, безутешная вдова уже в скором времени объявит о сложении с себя монарших полномочий.
Эксперт предрек уход Елизаветы II после смерти мужа
Фото: ReutersReuters
Королева за свой век смогла пережить многое: развод сына Чарльза с принцессой Дианой, скандал вокруг персоны второго сына Эндрю, уличенного в дружбе с торговцем несовершеннолетними Джеффри Эпштейном, и недавнее «бегство» из Англии любимого внука Гарри за океан вместе с женой Меган Маркл и сыном Арчи. Все эти тяжелые эпизоды пережить Елизавете II помогала поддержка именно герцога Эдинбургского. Преклонный возраст и невосполнимая утрата, считает Ричардсон, уже совсем скоро могут стать причиной добровольного отказа королевы от выполнения своих обязанностей, пишет «Evening Standard».
«В ней действительно сильны чувства долга и желание соблюдать протокол, в прошлом она неоднократно присутствовала на многих похоронах, и она строго продолжает следовать принятым ритуалам Королева и дальше будет выполнять свои обязанности, в какой-то мере она уже вернулась к работе. Думаю, что она будет отступать от монарших обязанностей все больше и больше, ей уже за 90, и, видя ее там только одну, после того как ее более 70 с лишним лет сопровождал Филипп, я думаю, что это поворотный момент», — говорит эксперт, прямо называя прошедшие похороны принца Филиппа тяжелейшим испытанием для его вдовы.
Напомним, что не так давно прилетевший в Англию на похороны деда принц Гарри не стал задерживаться на родине, а вскоре после церемонии отправился в США, где его ждет беременная супруга и маленький сын. Многим британцам подобная поспешность со стороны герцога Сассекского пришлась явно не по душе. Подданные королевы верили, что отсутствовавший на протяжении целого года принц проявит чуть больше сочувствия в адрес свой бабушки.
В мире,принц Гарри,ЕЛИЗАВЕТА II,Соединенное Королевство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители