Эксперт предрек уход Елизаветы II после смерти мужа

Королева за свой век смогла пережить многое: развод сына Чарльза с принцессой Дианой, скандал вокруг персоны второго сына Эндрю, уличенного в дружбе с торговцем несовершеннолетними Джеффри Эпштейном, и недавнее «бегство» из Англии
любимого внука Гарри за океан вместе с женой Меган Маркл
и сыном Арчи. Все эти тяжелые эпизоды пережить Елизавете II помогала поддержка именно герцога Эдинбургского. Преклонный возраст и невосполнимая утрата, считает Ричардсон, уже совсем скоро могут стать причиной добровольного отказа королевы от выполнения своих обязанностей, пишет «Evening Standard»
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