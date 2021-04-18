В Чехии раскрыли судьбу контрактов с компаниями РФ

Подозрения относительно возможной причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году могут повлиять на контракты с российскими компаниями. Об этом в ночь на воскресенье, 18 апреля, рассказал вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек.
По словам чешского чиновника, происходящие события могут оказать влияние на привлечение российских компаний к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».
— Поступила очень серьезная информация. Любое подобное деяние, если оно будет подтверждено, совершенно точно повлечет за собой последствия, — цитирует Гавличека ТАСС.
Ранее сообщалось, что из Чехии вышлют 18 российских дипломатов, их обвиняют в работе на спецслужбы России. В частности, изучается причастность спецслужб ко взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.