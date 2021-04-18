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Вице-премьер Чехии рассказал о судьбе контрактов с российскими компаниями

Вечерняя Москваиещё 1
43 минуты назад
Подозрения относительно возможной причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году могут повлиять на контракты с российскими компаниями. Об этом в ночь на воскресенье, 18 апреля, рассказал вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек.
В Чехии раскрыли судьбу контрактов с компаниями РФ
Фото: ТАССТАСС
По словам чешского чиновника, происходящие события могут оказать влияние на привлечение российских компаний к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».
— Поступила очень серьезная информация. Любое подобное деяние, если оно будет подтверждено, совершенно точно повлечет за собой последствия, — цитирует Гавличека ТАСС.
Ранее сообщалось, что из Чехии вышлют 18 российских дипломатов, их обвиняют в работе на спецслужбы России. В частности, изучается причастность спецслужб ко взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
При этом полиция Чехии отказалась подтвердить или опровергнуть наличие связи между объявлением в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова и высылкой из страны российских дипломатов.
В мире,Руслан Боширов,Александр Петров,Минпромторг,ИТАР-ТАСС,Чешская Республика,
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