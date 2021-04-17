На отпевании принца Филиппа зазвучала русская молитва

На отпевании почившего супруга королевы Елизаветы Второй , герцога Эдинбургского принца Филиппа прозвучала русская молитва. Под сводами собора хор пропел «Со святыми упокой Христе души раб твоих», пишет РИА Новости.

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Служба проходит в часовне святого Георгия Виндзорского замка. Её ведут настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Во время оптевания хор из четырёх человек исполнил молитвы и музыкальные отрывки, которые почивший специально выбрал для этой церемонии ещё до своей кончины.

В это время в церкви находились всего 30 человек — ближайшие родственники покойного. К слову, в их числе был и принц Гарри , супруга которого отказалась ехать на похороны герцога Эиднбургского.

После заупокойной службы Филиппа похоронили в королевской усыпальнице. Гроб доставили в часовню на автомобиле Land Rover, который герцог Эдинбургский лично помогал модифицировать несколько лет назад, писал NEWS.ru.