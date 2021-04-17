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На отпевании принца Филиппа зазвучала русская молитва

Newsru.com
4 минуты назад
На отпевании почившего супруга королевы Елизаветы Второй, герцога Эдинбургского принца Филиппа прозвучала русская молитва. Под сводами собора хор пропел «Со святыми упокой Христе души раб твоих», пишет РИА Новости.
На отпевании принца Филиппа зазвучала русская молитва
Фото: ReutersReuters
Служба проходит в часовне святого Георгия Виндзорского замка. Её ведут настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Во время оптевания хор из четырёх человек исполнил молитвы и музыкальные отрывки, которые почивший специально выбрал для этой церемонии ещё до своей кончины.
В это время в церкви находились всего 30 человек — ближайшие родственники покойного. К слову, в их числе был и принц Гарри, супруга которого отказалась ехать на похороны герцога Эиднбургского.
После заупокойной службы Филиппа похоронили в королевской усыпальнице. Гроб доставили в часовню на автомобиле Land Rover, который герцог Эдинбургский лично помогал модифицировать несколько лет назад, писал NEWS.ru.
Принц Филипп умер 9 апреля. Он не дожил до 100 лет два месяца и один день. Королева Елизавета II опубликовала последние прощальные слова, посвящённые мужу. Супруги прожили в браке 73 года.
В мире,принц Гарри,Елизавета II,РИА Новости,
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