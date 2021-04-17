Украина высылает старшего дипломата посольства РФ в Киеве

"В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что эта мера является ответным шагом на задержание украинского консула в Санкт-Петербурге. Кроме того, в МИДе выразили решительный протест на задержание украинского дипломата. В ведомстве назвали арест "неправомерным".
Также украинское министерство "полностью исключило" обвинения, которые были предъявлены работнику. 17 апреля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Петербурге консула генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Его заподозрили в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.
Позже спикер МИДа Украины Олег Николенко заявил, что Киев подготовит ответ на задержание Сосонюка в Петербурге. Он также назвал задержание украинского консула "очередной провокацией на фоне дестабилизирующих действий России".