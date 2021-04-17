В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Украина высылает старшего дипломата посольства РФ в Киеве

Газета.Ruиещё 19
2 часа назад
Министерство иностранных дел Украины сообщило, что старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть страну в течение трех дней.
Украина высылает старшего дипломата посольства РФ в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что эта мера является ответным шагом на задержание украинского консула в Санкт-Петербурге. Кроме того, в МИДе выразили решительный протест на задержание украинского дипломата. В ведомстве назвали арест "неправомерным".
Также украинское министерство "полностью исключило" обвинения, которые были предъявлены работнику. 17 апреля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Петербурге консула генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Его заподозрили в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.
Позже спикер МИДа Украины Олег Николенко заявил, что Киев подготовит ответ на задержание Сосонюка в Петербурге. Он также назвал задержание украинского консула "очередной провокацией на фоне дестабилизирующих действий России".
В мире,Олег Николенко,ФСБ,МИД,МВД,Киев,Россия,Украина,
125
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители