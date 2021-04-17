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В США из-за добычи нефти произошла экологическая катастрофа

Газета.Ru
42 минуты назад
В южных штатах США из-за добычи сланцевой нефти произошла экологическая катастрофа. Об этом пишет The Guardian.
Авторы пишут об экологической ситуации в Пермском бассейне, расположенном на территории Техаса и Нью-Мексико. Регион выступает центром американской нефтяной промышленности, здесь находятся сланцевые месторождения.
Добыча такого вида нефти дороже из-за технологических сложностей, из-за чего бизнес окупается только при высоких ценах в мире. В связи с этим некоторые компании становятся банкротами и бросают скважины. По закону, в таких случаях вышки должны консервироваться, чтобы не вредить окружающей среде. Тем не менее, такие требования часто игнорируется.
Как пишет издание, многие вышки законсервированы ненадлежащим образом, из-за чего в почву просочились нефть и метан. Ликвидация последствий может стоить до $117 млрд.
Ранее СМИ писали, что в 2020 году в США значительно увеличились объемы поставок нефтепродуктов и нефти из России.
В мире,Видео,The Guardian,Соединенные Штаты,
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