Иран раскрыл детали взрыва на ядерном объекте

Диверсия на ядерном объекте в иранском Натанзе произошла в результате детонации взрывного устройства, пронесенного внутрь. Об этом заявили в комитете по национальной безопасности и внешней политики Меджлиса страны, передает IRIB.

Авария произошла на ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе 11 апреля. В Организации по атомной энергии заявили, что инцидент был связан с распределением электроэнергии. Позднее стало известно, что мощный взрыв на ядерном объекте привел к разрушению хорошо защищенной внутренней электросистемы, которая обеспечивала работу обогащающих уран центрифуг.