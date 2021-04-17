В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Иран раскрыл детали взрыва на ядерном объекте

Lenta.ruиещё 4
24 минуты назад
Диверсия на ядерном объекте в иранском Натанзе произошла в результате детонации взрывного устройства, пронесенного внутрь. Об этом заявили в комитете по национальной безопасности и внешней политики Меджлиса страны, передает IRIB.
Иран раскрыл детали взрыва на ядерном объекте
Фото: Raheb Homavandi / ReutersRaheb Homavandi / Reuters
Также названо имя подозреваемого в организации диверсии — по данным разведки, им оказался иранец Резой Карими. Отмечается, что он сбежал из страны перед случившимся.
Ранее в Иране заявили, что теракт на ядерном объекте в Натанзе не привел к приостановке обогащения урана, поврежденное оборудование вскоре заменят на новое. По словам главы Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, на ядерном объекте была запущена аварийная система энергоснабжения.
Авария произошла на ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе 11 апреля. В Организации по атомной энергии заявили, что инцидент был связан с распределением электроэнергии. Позднее стало известно, что мощный взрыв на ядерном объекте привел к разрушению хорошо защищенной внутренней электросистемы, которая обеспечивала работу обогащающих уран центрифуг.
В Иране считают, что за атакой на объект стоит Израиль, целью которого было сорвать переговоры по ядерной сделке Тегерана.
В мире,Реза Карими,Иран, Исламская Республика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители