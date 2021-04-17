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Пока, Дубай!: Участницы голой вечеринки сняли новое видео перед депортацией

Майк Габриелян
26 минут назад
Власти ОАЭ депортировали украинскую «Сборную жоп» - дюжину натурщиц, задержанную за фотосъемку в голом виде. Перед отправкой они вновь устроили фотосессию – вблизи лайнера. Об этом пишет таблоид The Sun.
«Голые модели, получившие прозвище «Сборная жоп», улыбались и махали, когда садились в самолеты, вылетающие из Дубая. Им запретили въезд на пять лет из-за позорной балконной съемки», - пишет издание.
После того как снимок с рядом обнаженных ягодиц стал вирусным, натурщиц депортировали обратно на Украину. Перед этим они прошли «девятидневный тюремный ад».
Девицы утверждают, что их держали в тесноте, без окон и в антисанитарных условиях - им было отказано в доступе к таким основным вещам, как туалетная бумага и зубные щетки. Охранники откровенно называли украинок «проститутками». Одна из беременных узниц-арабок, по словам натурщиц, умерла при них.
«Представьте себе, один матрас, два одеяла и 12 девушек, и они кричат по-арабски что-то вроде «шармута». Мы поняли, что это означает «проститутка», - рассказала Ирина Сотуленко.
Между тем, по словам экспертов, ню-моделям повезло, что их не посадили в тюрьму на шесть месяцев за нарушение строгих законов страны.
«Меня положили на грязный матрас. Я впала в истерику. Девочки приходили одна за другой. Только тогда мы поняли, что лишены свободы. Это было страшно. Камеры были просто ужасными. Заключенных было много, воздух был влажным, в туалетах был грибок. В камерах всегда был яркий свет, окон не было. Мы не знали, который час. Простых средств гигиены не существовало», - пожаловалась одна из натурщиц.
По-прежнему в заключении в Дубае находится 41-летний «плейбой американо-украинского происхождения» Виталий Гришин. Именно он организовал и профинансировал съемку голых девиц. Ему предъявлено обвинение в организации «непристойной фотосессии». Известно, что он хорошо знаком с Бараком Обамой (был его финансовым спонсором), Хиллари Клинтон, Джорджем Клуни и Сильвестром Сталлоне.
Ранее «Рамблер» сообщал, что киевские проститутки устроили акцию возле Рады.
В мире,Видео,Виталий Гришин,Сильвестр Сталлоне,Джордж Клуни,Барак Обама,Хиллари Клинтон,Объединенные Арабские Эмираты,Дубай,
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