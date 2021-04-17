Пока, Дубай!: Участницы голой вечеринки сняли новое видео перед депортацией

Власти ОАЭ депортировали украинскую «Сборную жоп» - дюжину натурщиц, задержанную за фотосъемку в голом виде. Перед отправкой они вновь устроили фотосессию – вблизи лайнера. Об этом пишет таблоид The Sun.

«Голые модели, получившие прозвище «Сборная жоп», улыбались и махали, когда садились в самолеты, вылетающие из Дубая. Им запретили въезд на пять лет из-за позорной балконной съемки», - пишет издание.

После того как снимок с рядом обнаженных ягодиц стал вирусным, натурщиц депортировали обратно на Украину. Перед этим они прошли «девятидневный тюремный ад».

Девицы утверждают, что их держали в тесноте, без окон и в антисанитарных условиях - им было отказано в доступе к таким основным вещам, как туалетная бумага и зубные щетки. Охранники откровенно называли украинок «проститутками». Одна из беременных узниц-арабок, по словам натурщиц, умерла при них.

«Представьте себе, один матрас, два одеяла и 12 девушек, и они кричат по-арабски что-то вроде «шармута». Мы поняли, что это означает «проститутка», - рассказала Ирина Сотуленко.

Между тем, по словам экспертов, ню-моделям повезло, что их не посадили в тюрьму на шесть месяцев за нарушение строгих законов страны.

«Меня положили на грязный матрас. Я впала в истерику. Девочки приходили одна за другой. Только тогда мы поняли, что лишены свободы. Это было страшно. Камеры были просто ужасными. Заключенных было много, воздух был влажным, в туалетах был грибок. В камерах всегда был яркий свет, окон не было. Мы не знали, который час. Простых средств гигиены не существовало», - пожаловалась одна из натурщиц.