Пока, Дубай!: Участницы голой вечеринки сняли новое видео перед депортацией

«Голые модели, получившие прозвище «Сборная жоп», улыбались и махали, когда садились в самолеты, вылетающие из Дубая. Им запретили въезд на пять лет из-за позорной балконной съемки», - пишет издание.
«Представьте себе, один матрас, два одеяла и 12 девушек, и они кричат по-арабски что-то вроде «шармута». Мы поняли, что это означает «проститутка», - рассказала Ирина Сотуленко.
«Меня положили на грязный матрас. Я впала в истерику. Девочки приходили одна за другой. Только тогда мы поняли, что лишены свободы. Это было страшно. Камеры были просто ужасными. Заключенных было много, воздух был влажным, в туалетах был грибок. В камерах всегда был яркий свет, окон не было. Мы не знали, который час. Простых средств гигиены не существовало», - пожаловалась одна из натурщиц.