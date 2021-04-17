"С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов начиная с 19 апреля", - говорится в сообщении МИД РФ.
"17 апреля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в РФ Василий Покотило в связи с противоправной деятельностью консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, который был задержан 16 апреля", - сообщили в МИД.