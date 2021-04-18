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Не тронь медведя: Times высмеял немощные попытки Байдена давить на Путина

News.ruиещё 14
27 минут назад
Карикатурист британской газеты Times Питер Шранк высмеял немощные и самонадеянные попытки американского лидера Джо Байдена договориться с президентом России Владимиром Путиным.
Times высмеял немощные попытки Байдена давить на Путина
Фото: iden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Pressiden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press
В своей новой работе для газеты Шранк создал карикатурный образ 78-летнего Байдена в традиционной американской форме Шерифа (главы полиции). Лидер США в таком виде якобы «вызвал на серьёзный разговор» и пытается запугать маленького скромного медвежонка, который вышел из леса.
Я новый Шериф. И мне нужно поговорить с тобой, — говорит персонаж карикатуры.
При этом Байден явно не понимает, что мишка, который перед ним стоит в данный момент, это лишь маленькая составляющая огромной мощной медвежьей матрёшки, каждый следующий персонаж которой злее и опаснее предыдущего.
А самый большой, сильный и крайне озлобленный медведь только и ждёт команды Путина, чтобы уничтожить «нового шерифа».
Владимир Путин за спиной кровожадного медведя стоит в военной форме, берцах и с накачанными руками. На его фоне престарелый Байден выглядит немощным стариком.
Сами американцы часто любят называть себя «мировыми полицейскими», вероятно поэтому карикатурист выбрал именно этот образ для их нового президента.
Ранее NEWS.ru писал, что Байден, в четверг, 15 апреля, записал видеообращение, в котором рассказал о планах по взаимодействию с Россией на ближайшее время. Он угрожал Москве новыми санкциями, однако пользователи Сети при просмотре обращения заметили, что американский лидер едва выговаривал слова и «еле-еле справился» с коротенькой речью. Байден умудрился запнуться даже на фамилии Владимира Путина, назвав его то ли Клутиным, то ли Плютиным.
В мире,Саммит,Джозеф Байден,Владимир Путин,Газета The Times,Соединенные Штаты,
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