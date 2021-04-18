Times высмеял немощные попытки Байдена давить на Путина

Карикатурист британской газеты Times Питер Шранк высмеял немощные и самонадеянные попытки американского лидера Джо Байдена договориться с президентом России Владимиром Путиным

Фото: iden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press iden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press

В своей новой работе для газеты Шранк создал карикатурный образ 78-летнего Байдена в традиционной американской форме Шерифа (главы полиции). Лидер США в таком виде якобы «вызвал на серьёзный разговор» и пытается запугать маленького скромного медвежонка, который вышел из леса.

Я новый Шериф. И мне нужно поговорить с тобой, — говорит персонаж карикатуры.

При этом Байден явно не понимает, что мишка, который перед ним стоит в данный момент, это лишь маленькая составляющая огромной мощной медвежьей матрёшки, каждый следующий персонаж которой злее и опаснее предыдущего.

А самый большой, сильный и крайне озлобленный медведь только и ждёт команды Путина, чтобы уничтожить «нового шерифа».

Владимир Путин за спиной кровожадного медведя стоит в военной форме, берцах и с накачанными руками. На его фоне престарелый Байден выглядит немощным стариком.

Сами американцы часто любят называть себя «мировыми полицейскими», вероятно поэтому карикатурист выбрал именно этот образ для их нового президента.