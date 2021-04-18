В США засомневались в резонности санкций против РФ

Многие американские специалисты в сфере кибербезопасности отмечают, что история со взломом SolarWinds является скорее примером кибершпионажа, а не хакерской атакой. Так, профессор Университета Джонса Хопкинса Томас Рид рассказал, что американские спецслужбы осуществляют схожие операций. По его словам, вопрос сводится к тому, чем инцидент с SolarWinds принципиально отличается от высокотехнологичных разведывательных операций западных стран.
15 апреля президент США Джо Байден ввел
новый пакет санкций против России. Они коснулись более 30 физических и юридических лиц. Основаниями в Вашингтоне назвали якобы враждебные действия России в киберпространстве, такие как приписываемая ей хакерская атака через программное обеспечение фирмы SolarWinds, вмешательство в выборы и дела иностранных государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что введение новых ограничений со стороны США не будут соответствовать словам Байдена о необходимости выстраивания стабильных отношений.