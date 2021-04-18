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В США засомневались в резонности санкций против России

Lenta.ruиещё 12
49 минут назад
В США засомневались в резонности санкций против России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на мнение ряда экспертов.
В США засомневались в резонности санкций против РФ
Фото: Sergio Flores / ReutersSergio Flores / Reuters
Многие американские специалисты в сфере кибербезопасности отмечают, что история со взломом SolarWinds является скорее примером кибершпионажа, а не хакерской атакой. Так, профессор Университета Джонса Хопкинса Томас Рид рассказал, что американские спецслужбы осуществляют схожие операций. По его словам, вопрос сводится к тому, чем инцидент с SolarWinds принципиально отличается от высокотехнологичных разведывательных операций западных стран.
При этом отмечается, что некоторые советники президента США Джо Байдена отговаривали его от введения санкций против России в связи с ситуацией вокруг SolarWinds, поскольку это может вызывать вопросы на международном уровне из-за схожих действий Вашингтона.
Ранее профессор Джорджтаунского университета в Катаре Анатоль Ливен заявил, что США должны были оценить реальное положение вещей перед введением санкций против России. В своей статье он назвал новые ограничения ошибочными.
15 апреля президент США Джо Байден ввел новый пакет санкций против России. Они коснулись более 30 физических и юридических лиц. Основаниями в Вашингтоне назвали якобы враждебные действия России в киберпространстве, такие как приписываемая ей хакерская атака через программное обеспечение фирмы SolarWinds, вмешательство в выборы и дела иностранных государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение новых ограничений со стороны США не будут соответствовать словам Байдена о необходимости выстраивания стабильных отношений.
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