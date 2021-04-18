В США засомневались в резонности санкций против РФ

Многие американские специалисты в сфере кибербезопасности отмечают, что история со взломом SolarWinds является скорее примером кибершпионажа, а не хакерской атакой. Так, профессор Университета Джонса Хопкинса Томас Рид рассказал, что американские спецслужбы осуществляют схожие операций. По его словам, вопрос сводится к тому, чем инцидент с SolarWinds принципиально отличается от высокотехнологичных разведывательных операций западных стран.