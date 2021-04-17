Греция закупит «Спутник V» после одобрения в EMA

В Афинах назвали главное и единсткенное условие для одобрения и закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» — одобрение Европейского агентства лекарственных средств (European Medicines Agency — EMA).

Об этом в интервью «Известиям» заявил министр туризма Греции Харис Теохарис.

Стопроцентно. Как только препарат получит одобрение, он станет частью пакета вакцин, которые странам разрешено использовать, — сказал министр.

Он отметил, что страна отказывается покупать вакцину напрямую у России не потому что имеет что-то против препарата: наоборот, для руководства страны все вакцины одинаковы. Причина в том, что с юридической точки зрения, Афины — строгий приверженец общеевропейского подхода.

Теохарис добавил, что Греция верит в европейскую интеграцию, поэтому считает, что «нужно создавать общие институты даже за пределами политического измерения».

Министр не видит причин для столкновения европейских медицинских агентств с медицинскими институтами. Греческое медицинское агентство даёт те же рекомендации, что и EMA, подчеркнул он.

С другой стороны, мы узнавали, надо ли тестировать людей, которые получили «Спутник V», и свидетельства показали, что нет, к привитым этой вакциной людям должен быть такой же подход, как и к тем, кто получил препараты, одобренные EMA, — добавил Теохарис.