В США назвали санкции против России ошибочными

Подумать над реальным положением вещей должна была американская администрация перед объявлением новых санкций против РФ , она же вместо этого ввела ошибочные рестрикции. Об этом заявил профессор Джорджтаунского университета в Катаре политолог Анатоль Ливен

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

В своей статье для Responsible Statecraft Ливен отметил, что одержимость исходящими от Москвы смертельными угрозами редставляет собой «зомби» времён холодной войны, которого следовало давно и окончательно похоронить.

Жаль, что президент США Джо Байден не может порвать с этой идеей, — пишет политолог.

По мнению Ливена, Байден не может отказаться от веры в санкции как от способа «подчинить американской воле другие страны». Он водит ограничения по трём причинам и все они являются ошибочными, считает политолог.

Так, историю со взломом программного обеспечения фирмы SolaWind Ливен называет актом кибешпионажа, но не атакой и подчёркивает, что данный акт ничем не отличается от аналогичных, которые сами США проводили против России и других стран, в чём сами же открыто признавались. При этом ранее подобные действия не становились причинами для введения санкций.

Также политолог напомнил, что Штаты никак не осудили Израиль из-за киберсаботажа против Ирана для срыва его переговоров с США.

Так выглядит «международный порядок, основанный на правилах?» — вопрошает Ливен.

Что касается обвинений в попытке вмешательства Москвы в президентские выборы в США в 2020 году, то здесь «никто не утверждал об усилиях фальсификации голосования». Кроме того, Анатоль Ливен снова напомнил, что власти Штатов открыто поддерживают российскую оппозицию.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Под ограничительные меры попали 12 российских граждан, 20 организаций и госдолг РФ. Это связано с якобы вмешательством РФ в президентские выборы, а также с кибератаками через SolarWings, к которым, по мнению Вашингтона, причастна Москва.