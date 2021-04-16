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Макрон написал твит на украинском языке о ситуации в Донбассе

News.ru
30 минут назад
Французский лидер Эммануэль Макрон написал в своём Twitter о конфликте на юго-востоке Украины. Пост был на украинском языке.
Макрон написал твит на украинском языке о Донбассе
Фото: ReutersReuters
По ситуации в Донбассе, вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, которое является единственно возможным, — говорится в сообщении Макрона.
Ранее глава Франции провёл очную встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. К ним по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Политики обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и другие вопросы. По итогам переговоров они призвали Россию отвести свои войска от границы Украины.
Как писал NEWS.ru, украинский президент Владимир Зеленский высказал надежду, что восстановление режима прекращения огня в Донбассе произойдёт после встречи советников глав «Нормандской четвёрки». Также политик расстроился, что Макрон питает больше уважения к президенту России Владимиру Путину и дружит с ним больше, чем с Зеленским.
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