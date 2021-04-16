Макрон написал твит на украинском языке о Донбассе

По ситуации в Донбассе, вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, которое является единственно возможным, — говорится в сообщении Макрона.
Ранее глава Франции провёл очную встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. К ним по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Политики обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и другие вопросы. По итогам переговоров они призвали Россию отвести свои войска от границы Украины.
Как писал NEWS.ru, украинский президент Владимир Зеленский высказал надежду, что восстановление режима прекращения огня в Донбассе произойдёт после встречи советников глав «Нормандской четвёрки». Также политик расстроился, что Макрон питает больше уважения к президенту России Владимиру Путину и дружит с ним больше, чем с Зеленским.