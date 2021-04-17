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Посол США оценил ответные санкции России

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
Посол США Джон Салливан прокомментировал РИА Новости ответные санкции Москвы против Вашингтона, заявив, что диппредставительство изучает ответные меры России.
Посол США оценил ответные санкции России
Фото: ReutersReuters
По его словам, дипломаты ознакомились с публикацией на сайте российского МИД о введении ответных ограничений и консультируются с Вашингтоном.
«Мы пока не получали дипломатических писем с деталями о действиях российского правительства в отношении дипломатической миссии США в России», — пояснил Салливан.
Ранее МИД России опубликовал список ответных санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.
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