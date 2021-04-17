Зеленский: в Донбассе будет "хуже, чем в Чернобыле"

По его словам, жители регионов смогут этого избежать, если начнут себя снова считать украинцами. Ранее Зеленский заявил, что с момента, когда он вступил в должность главы государства, он стал более жестким политиком, из-за того, что он пытается прекратить войну в Донбассе.