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Зеленский предсказал Донбассу будущее "хуже Чернобыля"

Газета.Ruиещё 7
40 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Le Figaro предсказал Донбассу и Крыму будущее, которое можно сравнить с "зоной отчуждения в Чернобыле".
Зеленский: в Донбассе будет "хуже, чем в Чернобыле"
Фото: ReutersReuters
"Это будет мертвая территория. Это будет хуже, чем Чернобыль", — сказал политик.
По его словам, жители регионов смогут этого избежать, если начнут себя снова считать украинцами. Ранее Зеленский заявил, что с момента, когда он вступил в должность главы государства, он стал более жестким политиком, из-за того, что он пытается прекратить войну в Донбассе.
По мнению украинского президента, для того чтобы достичь мира в Донбассе, нужны "реалистичность позиций, справедливость на переговорах и готовность выполнять те обязательства, которые берутся сторонами". Кроме того, Зеленский добавил, что Украина соблюдает данные принципы и ждет от России того же.
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