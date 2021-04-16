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Британцы осудили новые санкции США против России

Деловая газета "Взгляд"
35 минут назад
Читатели газеты Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена ввести новые санкции в отношении России, призвав «выгнать Байдена из Белого дома».
Британцы осудили новые санкции США против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Байден считает себя суперменом, выгнав десять русских дипломатов. Какой же он глупец!», – написал один из читателей, передает РИА «Новости».
Еще один комментатор отметил, что американский лидер старается делать «все наперекор» бывшему президенту Дональду Трампу, тогда как другие считают, что при экс-главе США такой ситуации не сложилось бы. «Все это вызывает хаос, и приведет нас к войнам, голоду, безработице и анархии», – подчеркнул он.
Большинство пользователей и вовсе призвали «выгнать Байдена из Белого дома». Некоторые также выразили сожаление и принесли извинения «всему свободному миру» за ущерб, который наносит демократическая партия США.
«Вы хотите задушить Россию санкциями? У нее 600 миллиардов долларов золотовалютный запас. Эта страна с самыми большими в мире природными ресурсами», – напомнил еще один комментатор.
В четверг президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
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