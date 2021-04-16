Британцы осудили новые санкции США против России

В четверг президент США Джо Байден подписал
указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила
о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило
под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили
санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.