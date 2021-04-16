США решили сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе

Он отметил, что часть сил, находящихся в Афганистане, будет «перенаправлена» с учетом этой цели. «Думаю, есть понимание, что важнейшие события происходят в Западно-Тихоокеанском регионе, а Афганистану высшее руководство уделяло непропорционально много времени и внимания», – подчеркнул указанный представитель администрации США.