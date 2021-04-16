США решили сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе

Он отметил, что часть сил, находящихся в Афганистане, будет «перенаправлена» с учетом этой цели. «Думаю, есть понимание, что важнейшие события происходят в Западно-Тихоокеанском регионе, а Афганистану высшее руководство уделяло непропорционально много времени и внимания», – подчеркнул указанный представитель администрации США.
Напомним, в среду главы МИД
и министров обороны стран НАТО договорились
о начале вывода войск из Афганистана. Во вторник появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести
американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. При этом представители запрещенного в России террористического движения «Талибан» сочли
вывод американских войск к 11 сентября, а не к 1 мая, нарушением достигнутого с США соглашения.