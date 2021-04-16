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Байден назвал свой разговор с Путиным откровенным и уважительным

ТАССиещё 5
35 минут назад
Президент США Джо Байден назвал свой недавний разговор с российским коллегой Владимиром Путиным откровенным и уважительным.
"Откровенный и уважительный": Байден рассказал о беседе с Путиным
Фото: ReutersReuters
"Я был искренен, почтителен. Беседа была искренней и уважительной", - сказал он, выступая в четверг в Белом доме с речью, посвященной политике США в отношении РФ.
Байден выразил уверенность в том, что и российский, и американский народы стремятся к миру.
"И россияне, и американцы - гордый и патриотичный народ. И я считаю, что российский народ, как и американский народ, заинтересован в мирном и безопасном будущем для нашего мира", - сказал он.
США не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с РФ, но готовы к применению новых санкций, отметил Байден.
Байден заявил, что предложил Путину встретиться летом в Европе.
США предложили России запустить на новом двустороннем саммите диалог по стратегической стабильности, отметил Байден.
Байден заявил, что США стремятся к конструктивному взаимодействию с РФ, преодолению нынешнего периода напряженности.
В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Россия,Соединенные Штаты,
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