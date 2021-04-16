"Откровенный и уважительный": Байден рассказал о беседе с Путиным

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"Я был искренен, почтителен. Беседа была искренней и уважительной", - сказал он, выступая в четверг в Белом доме с речью, посвященной политике США в отношении РФ.

Байден выразил уверенность в том, что и российский, и американский народы стремятся к миру.

"И россияне, и американцы - гордый и патриотичный народ. И я считаю, что российский народ, как и американский народ, заинтересован в мирном и безопасном будущем для нашего мира", - сказал он.

США не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с РФ, но готовы к применению новых санкций, отметил Байден.

Байден заявил, что предложил Путину встретиться летом в Европе.

США предложили России запустить на новом двустороннем саммите диалог по стратегической стабильности, отметил Байден.