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Зеленский убежден, что «настал момент» пригласить Украину в НАТО и ЕС

Газета.Ru
48 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что для Брюсселя «настал момент» пригласить Украину в НАТО и ЕС. Об этом политик заявил в интервью Le Figaro.
Зеленский: «настал момент» пригласить Украину в НАТО
Фото: ТАССТАСС
«Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО», — сказал Зеленский.
Политик отметил, что «настал момент перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО». Он выразил мнению, что если Евросоюз считает Киев членом европейской семьи, то и действовать он должен соответствующее, то есть пора перейти от разговоров к решению.
Также Зеленский выразил сожалению, что у его французского коллеги Эммануэля Макрона отношения с российским лидером Владимиром Путиным лучше, чем с ним.
«И это происходит в тот момент, когда Украина особо нуждается в европейской поддержке», — заключил Зеленский.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Запад должен помочь Украине вернуть в свое распоряжение ядерное оружие. Позже также он написал, что Украина нуждается в военной поддержке Германии, а также в скорейшем вступлении в НАТО.
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