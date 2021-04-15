Зеленский: «настал момент» пригласить Украину в НАТО

Политик отметил, что «настал момент перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО». Он выразил мнению, что если Евросоюз считает Киев членом европейской семьи, то и действовать он должен соответствующее, то есть пора перейти от разговоров к решению.