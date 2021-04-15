Польша выслала трех российских дипломатов

О том, что российского посла в Варшаве Сергея Андреева
пригласили в польский МИД, стало известно ранее в четверг, 15 апреля. Местные СМИ связывали встречу с введением санкций США против России и ситуацией на Украине. Также сообщалось, что российский посол в Великобритании Андрей Келин
тоже был вызван в местный МИД «в связи с враждебной линией поведения России». Среди подобных действий перечислены «кибератаками, вмешательство в демократические процессы и усиление военного присутствия на украинской границе и в незаконно аннексированном Крыму».