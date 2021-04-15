Польша выслала трех российских дипломатов

В ведомстве рассказали, что соответствующую ноту вручили российскому послу. «Основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и осуществление деятельности, наносящей ущерб Республике Польша», — говорится в заявлении. Польские власти также выразили солидарность с последними санкциями США против России.