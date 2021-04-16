В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Инспекторы ЕС посетят Россию для оценки «Спутника V»

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
31 минуту назад
Несколько стран Евросоюза ведут переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», инспекторы сообщества отправятся в Россию для оценки препарата в начале мая, сообщил шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрём.
Инспекторы ЕС посетят Россию для оценки «Спутника V»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Не исключено, что мы поставим вакцину в Швецию. Несколько стран ЕС ведут переговоры о «Спутнике V». Инспекторы поедут в Россию в начале мая», – заявил Бергстрём, передает ТАСС.
Он добавил, что необходимым условием для начала использования вакцины является одобрение ЕС. По его словам, для этого следует провести инспекцию производственных площадок в России, а также изучить результаты клинических испытаний. «Не исключено, что мы доставим вакцину «Спутник V» в Швецию. Это может произойти в июне-июле», – пояснил координатор.
Тем временем Финляндия инициировала переговоры с Россией о поставках вакцины «Спутник V». Также российская вакцина от коронавируса успешно прошла все лабораторные испытания в Биомедицинском центре академии наук Словакии, а в Чехии почти половина жителей захотели привиться «Спутником V».
В мире,РАН,ЕС,ИТАР-ТАСС,Россия,Швеция,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители