Инспекторы ЕС посетят Россию для оценки «Спутника V»

Он добавил, что необходимым условием для начала использования вакцины является одобрение ЕС. По его словам, для этого следует провести инспекцию производственных площадок в России, а также изучить результаты клинических испытаний. «Не исключено, что мы доставим вакцину «Спутник V» в Швецию. Это может произойти в июне-июле», – пояснил координатор.