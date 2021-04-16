Инспекторы ЕС посетят Россию для оценки «Спутника V»

Несколько стран Евросоюза ведут переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», инспекторы сообщества отправятся в Россию для оценки препарата в начале мая, сообщил шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрём.
«Не исключено, что мы поставим вакцину в Швецию. Несколько стран ЕС ведут переговоры о «Спутнике V». Инспекторы поедут в Россию в начале мая», – заявил Бергстрём, передает ТАСС.
Он добавил, что необходимым условием для начала использования вакцины является одобрение ЕС. По его словам, для этого следует провести инспекцию производственных площадок в России, а также изучить результаты клинических испытаний. «Не исключено, что мы доставим вакцину «Спутник V» в Швецию. Это может произойти в июне-июле», – пояснил координатор.