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Зеленский рассказал о введении санкций против 12 украинцев

News.ruиещё 1
2 часа назад
На Украине вновь ввели персональные санкции против собственных граждан. В четверг, 15 апреля, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) применил ограничительные меры против 12 украинцев, которых поймали на контрабанде.
Зеленский заявил о санкциях против 12 украинцев
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua
Совет национальной безопасности и обороны будет вводить санкции против второй части контрабандистов. Применяются санкции против 12 человек, — заявил президент страны Владимир Зеленский в эфире телеканала «Украина 24».
2 апреля СНБО Украины ввёл санкции против причастных к контрабанде граждан. После этого украинские правоохранители установили, что бизнесмены уклонились от уплаты НДС почти на $10 млн.
Как писал NEWS.ru, 9 апреля президент Украины подписал указ о «максимальных санкциях» против бывших чиновников страны. Под ограничительные меры попали бывший глава государства Виктор Янукович, руководитель Крыма Сергей Аксёнов, депутат Госдумы, а некогда сотрудница Генпрокуратуры Украины и прокурор Крыма Наталья Поклонская, а также бывший премьер страны Николай Азаров.
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