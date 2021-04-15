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Байден ввел режим ЧС из-за "определенных действий" России

Вероника Полынина
15 минут назад
Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности, передает РИА «Новости».
В письме Конгрессу Байден указал, что издал указ о введении режима ЧС в связи с «нетипичной и чрезвычайной угрозой», которую представляют «определенные действия» России национальной безопасности, внешней политике и экономике США.
Ранее в четверг, как сообщал «Рамблер», власти США объявили о введении новых санкций против российских физических лиц и организаций и высылке дипломатов. Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому санкции вводятся против 16 организаций и такого же числа физлиц, якобы причастных к вмешательству в выборы в США. Кроме того, 10 сотрудников дипломатической миссии России в Вашингтоне будут высланы из США.
Также американским компаниям отныне запрещено напрямую покупать российские долговые обязательства, выпущенные Центральным банком, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов России.
Байден, комментируя введение новых санкций, заявил, что усилия России подорвать свободные выборы в США и других странах и ее кибератака через продукты компании SolarWinds, представляют необычную и экстраординарную угрозу безопасности Соединенных Штатов.
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