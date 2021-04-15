Депутат появился голым во время заседания в Канаде

В свою очередь, депутаты призвали парламентария быть бдительным, находясь рядом с камерой и микрофоном компьютера. Как отметил один из них, Клод Дебеллефейль, правила Палаты общин требуют, чтобы депутаты носили пиджак, галстук, рубашку, брюки и нижнее белье.