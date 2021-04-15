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Канадский депутат появился голым во время онлайн-заседания

Газета.Ruиещё 1
26 минут назад
Канадский депутат Уильям Амос, который представляет муниципалитет Понтьяк провинции Квебек, появился голым во время онлайн-заседания Палаты общин, сообщает Daily Beast.
Депутат появился голым во время заседания в Канаде
Фото: CTVWindsor/Twitter.comCTVWindsor/Twitter.com
На кадрах видно, что Амос стоит между флагами Канады и Квебека, прикрывшись мобильным телефоном. Издание дополняет, что позднее депутат извинился за "свою досадную ошибку" перед коллегами в электронном письме.
"Искренне прошу прощения у коллег в Палате общин видеотрансляция случайно включилась, когда я переодевался в рабочий костюм после пробежки. Такого больше не повторится", - написал Амос.
В свою очередь, депутаты призвали парламентария быть бдительным, находясь рядом с камерой и микрофоном компьютера. Как отметил один из них, Клод Дебеллефейль, правила Палаты общин требуют, чтобы депутаты носили пиджак, галстук, рубашку, брюки и нижнее белье.
В феврале этого года на Сахалине депутат Собрания Томаринского городского округа Сергей Булатов лишился мандата после матерной песни в TikTok.
В мире,Сергей Булатов,Парламент Великобритании,Квебек,Канада,
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