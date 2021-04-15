Депутат появился голым во время заседания в Канаде

На кадрах видно, что Амос стоит между флагами Канады и Квебека, прикрывшись мобильным телефоном. Издание дополняет, что позднее депутат извинился за "свою досадную ошибку" перед коллегами в электронном письме.
"Искренне прошу прощения у коллег в Палате общин видеотрансляция случайно включилась, когда я переодевался в рабочий костюм после пробежки. Такого больше не повторится", - написал Амос.
В свою очередь, депутаты призвали парламентария быть бдительным, находясь рядом с камерой и микрофоном компьютера. Как отметил один из них, Клод Дебеллефейль, правила Палаты общин требуют, чтобы депутаты носили пиджак, галстук, рубашку, брюки и нижнее белье.
В феврале этого года на Сахалине депутат Собрания Томаринского городского округа Сергей Булатов лишился мандата после матерной песни в TikTok.