Белый дом: Байден предупреждал Путина о санкциях

Ранее США обещали ответить на кибератаку и другие действия, к которым причастна Россия. После этого президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России.

До этого Белый дом обвинил россиян в хакерской атаке с помощью софта компании SolarWinds на девять американских федеральных ведомств и более чем 100 предприятий частного сектора.