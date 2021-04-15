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США ввели санкции против России

Артём Кульша
13 минут назад
Власти США объявили о введении новых санкций против российских физических лиц и организаций и высылке дипломатов. Об этом сообщает ТАСС.
Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому санкции вводятся против 16 организаций и такого же числа физлиц, якобы причастных к вмешательству в выборы в США.
Кроме того, 10 сотрудников дипломатической миссии России в Вашингтоне будут высланы из США.
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