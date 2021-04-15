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Макрон проведёт переговоры с Зеленским и Меркель 16 апреля

RT на русскомиещё 9
1 час назад
Президент Франции Эммануэль Макрон проведёт 16 апреля переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Украины Владимиром Зеленским, в рамках которых будет подниматься тема отношений с Россией.
Макрон, Зеленский и Меркель обсудят отношения с Россией
Фото: ReutersReuters
Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на сообщение AFP.
Как отметили в Елисейском дворце, лидеры обсудят ситуацию на востоке Украины и Россию.
В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Ангела Меркель,МИД,Le Figaro,Украина,Германия,Франция,
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