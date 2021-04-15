Санду подпишет указ о досрочном роспуске парламента

Ранее в четверг КС Молдавии разрешил Санду распустить парламент, что подразумевает, что она может своим указом назначить досрочные выборы, которые должны будут пройти не ранее чем через 60 дней и не позднее трех месяцев после даты роспуска парламента. Однако избирательную кампанию нельзя проводить во время чрезвычайного положения. Введение или отмена ЧП являются исключительной прерогативой депутатов, поэтому сторонникам Санду необходимо будет обжаловать в КС и этот вопрос.