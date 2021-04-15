Санду подпишет указ о досрочном роспуске парламента

Президент требовала роспуска парламента практически с момента своей инаугурации в конце прошлого года. В действующем составе учрежденная ею Партия действия и солидарности имеет всего 15 мандатов из 101, а их основные оппоненты - Партия социалистов Республики Молдова экс-президента Игоря Додона
- 37. Социалисты и поддерживающие их фракции предлагают, прежде чем распустить парламент, назначить функциональное правительство для управления эпидемической ситуацией. Они также отмечают, что президент намеренно выдвигала заранее неприемлемые для них кандидатуры на пост премьера, чтобы получить право распустить парламент.