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Президент Молдавии подпишет указ о досрочном роспуске парламента

ТАССиещё 13
2 часа назад
Президент Молдавии Майя Санду подпишет указ о досрочном роспуске парламента. Об этом она заявила в четверг на брифинге, комментируя решение Конституционного суда, который сегодня констатировал, что для этого были соблюдены все условия.
Санду подпишет указ о досрочном роспуске парламента
Фото: © EPA-EFE/DUMITRU DORU© EPA-EFE/DUMITRU DORU
"Вскоре я подпишу указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. <...> Досрочные выборы должны быть организованы как можно скорее, но необходимо принимать в учет эпидемиологическую ситуацию", - сказала Санду.
По ее словам, перед подписанием соответствующего указа в администрации президента намерены ознакомиться с мотивировочным заключением КС. Президент обратила внимание на то, что в стране до 31 мая действует режим чрезвычайного положения, введенный парламентом на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. В этот период парламент не может быть распущен.
"Вы знаете, что парламент объявил в стране режим ЧП, есть несколько обращений в КС по поводу этого решения, мы должны понять, что с ними будет", - объяснила Санду.
Президент требовала роспуска парламента практически с момента своей инаугурации в конце прошлого года. В действующем составе учрежденная ею Партия действия и солидарности имеет всего 15 мандатов из 101, а их основные оппоненты - Партия социалистов Республики Молдова экс-президента Игоря Додона - 37. Социалисты и поддерживающие их фракции предлагают, прежде чем распустить парламент, назначить функциональное правительство для управления эпидемической ситуацией. Они также отмечают, что президент намеренно выдвигала заранее неприемлемые для них кандидатуры на пост премьера, чтобы получить право распустить парламент.
Ранее в четверг КС Молдавии разрешил Санду распустить парламент, что подразумевает, что она может своим указом назначить досрочные выборы, которые должны будут пройти не ранее чем через 60 дней и не позднее трех месяцев после даты роспуска парламента. Однако избирательную кампанию нельзя проводить во время чрезвычайного положения. Введение или отмена ЧП являются исключительной прерогативой депутатов, поэтому сторонникам Санду необходимо будет обжаловать в КС и этот вопрос.
В мире,Игорь Додон,Администрация Президента РФ,Молдова, Республика,
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