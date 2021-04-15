США запустят новую программу против коррупции на Украине

В частности, в американском агентстве поинтересовались, каковы главные трудности с точки зрения профилактики коррупции на Украине, какие украинские институты могли бы наиболее оптимальным образом обеспечить результативность борьбы с ней, а также в какие сферы USAID стоило бы инвестировать средства для достижения ощутимых результатов в плане противодействия коррупции.