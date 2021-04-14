Известный политолог признался в изнасиловании пасынка

Источник телеканала отметил, что Дюамель давал показания на протяжении нескольких часов. Отмечается, что, поскольку эти события происходили в 1980-х годах, сейчас полиция не может заключить его под стражу, технически политолог не может быть привлечен к уголовной ответственности. Тем не менее расследование продолжается и сейчас прокурор рассчитывает заслушать самого потерпевшего.