Известный политолог признался в изнасиловании пасынка

Парижская прокуратура 5 января инициировала в отношении Дюамеля расследование по подозрению в совершении изнасилований и агрессивных действий сексуального характера. Расследование было начато после публикации газетой Le Monde
и еженедельником L’Obs
выдержек из 200-страничной книги юриста Камий Кушнер, дочери от второго брака бывшего министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера
. В этом произведении, названном "Большая семья", Кушнер обвиняет своего отчима Дюамеля в том, что он в течение нескольких лет насиловал ее брата-близнеца с его 14-летнего возраста.