НАТО занялось "устрашением России"

Военный полигон Альтенграбов был создан в 1891 году для учений с применением огнестрельного оружия и артиллерии Прусской армии. С того времени полигон никогда не прекращал функционировать. До 1945 года полигон использовался немцами, с 1945 по 1994 год на нем тренировались советские войска. В период Холодной войны Альтенграбов значительно разросся - там было создано несколько закрытых военных городков, размещены танковые войска, а также ракетчики с ядерным оружием, для хранения которого был построен отдельный арсенал.