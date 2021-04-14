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НАТО занялось "устрашением России"

Вероника Полынина
23 минуты назад
Немецкий телеканал Das Erste рассказал о военных учениях бундесвера на военном полигоне Альтенграбов и назвал их подготовкой НАТО к «устрашению» России.
Как передает РИА «Новости», один из командиров учебного артиллерийского батальона рассказал телеканалу, что в 2014 году НАТО решило разместить войска в Литве, чтобы «послать сигнал» России.
«Это задача нашего подразделения на этот год и следующие три», - заявил командир батальона.
Телеканал уточнил, что учения направлены на «обеспечение безопасности восточного фланга государств-союзников» НАТО.
Военный полигон Альтенграбов был создан в 1891 году для учений с применением огнестрельного оружия и артиллерии Прусской армии. С того времени полигон никогда не прекращал функционировать. До 1945 года полигон использовался немцами, с 1945 по 1994 год на нем тренировались советские войска. В период Холодной войны Альтенграбов значительно разросся - там было создано несколько закрытых военных городков, размещены танковые войска, а также ракетчики с ядерным оружием, для хранения которого был построен отдельный арсенал.
После ухода советских солдат полигон перенял бундесвер и продолжил использовать полигон для военных учений, а также для отработки действий по ликвидации последствий катастроф.
Во второй половине 1990-х тут тренировались пожарные, Красный крест, а также различные спасательные сообщества Германии, в 1999 году на полигоне состоялись первые танковые учения Бундесвера со стрельбами. С 2000-х годов на нем проводятся регулярные учения военных стран НАТО.
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