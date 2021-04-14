Авария в лаборатории: разведка США рассматривает две версии происхождения COVID

Доклад международной миссии экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью выяснения происхождения возбудителя COVID-19 был опубликован в конце марта, в нем специалисты не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении COVID-19. Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса от животного к другому животному, а затем к человеку, а наименее вероятным - лабораторное происхождение SARS-CoV-2.