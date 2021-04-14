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ЛНР предрекла Украине свой Нюрнбергский процесс

Lenta.ru
3 часа назад
МИД самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) предрек подобный Нюрнбергскому процесс для Украины за гибель жителей Донбасса, сообщает РИА Новости.
ЛНР предрекла Украине свой Нюрнбергский процесс
Фото: ReutersReuters
«В прицелах их пушек, "Градов" и авиации оказались не только добровольцы Донбасса, вставшие на защиту своей земли, семьи, истории и русской идентичности, но и старики, женщины и дети», — сказано в заявлении МИД.
Эти преступления останутся на совести властей Украины и их «западных хозяев», считают в Луганске.
По данным ООН, в результате Антитеррористической операции (АТО) Киева погибли четыре тысячи мирных жителей, в том числе 147 детей. «Уверены, однажды все эти преступления против человечности получат надлежащую оценку международного сообщества. История всё расставит по местам, украинский "нюрнберг" обязательно состоится», — добавили в МИД.
Нюрнбергский процесс состоялся в 1945-1946 годах. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии.
В мире,МИД,РИА Новости,Украина,
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