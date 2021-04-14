ЛНР предрекла Украине свой Нюрнбергский процесс

Эти преступления останутся на совести властей Украины и их «западных хозяев», считают в Луганске.

По данным ООН, в результате Антитеррористической операции (АТО) Киева погибли четыре тысячи мирных жителей, в том числе 147 детей. «Уверены, однажды все эти преступления против человечности получат надлежащую оценку международного сообщества. История всё расставит по местам, украинский "нюрнберг" обязательно состоится», — добавили в МИД.