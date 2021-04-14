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Принца Филиппа похоронят в старом свинцовом гробу

Мария Иванова
5 часов назад
Супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа похоронят в облицованном свинцом гробу из английского дуба, сделанном для него более 30 лет назад вместе с гробом для королевы. Об этом рассказало Daily Mail.
Принца Филиппа похоронят в старом свинцовом гробу
Фото: ReutersReuters
Герцога Эдинбургского доставят в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке на заднем сиденье катафалка особой конструкции, одного из двух гибридных автомобилей Land Rover с открытым верхом.
Daily Mail отмечает, что обычно британских королевских особ хоронят в гробах, обшитых свинцом, потому что они не пропускают влагу и дольше сохраняют тело. Гроб принцессы Дианы, к примеру, весил четверть тонны.
Церемония прощания с принцем Филиппом пройдет в сокращенном формате из-за пандемии: присутствовать будут всего 30 гостей и все они должны носить маски, включая королеву.
Никто из королевских гробовщиков Leverton & Sons точно не знает, сколько лет гробу принца, потому что они унаследовали его от другой компании в 1991 году.
Однажды Филипп будет похоронен вместе с женой в мемориальной часовне во Фрогмор-Гарденс, до этого его гроб будет находиться в Королевском хранилище.
Как писал «Рамблер», принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Представители королевской семьи рассказали, что он мирно скончался в Виндзорском замке, куда вернулся после длительной госпитализации и операции на сердце.
В мире,Елизавета II,Daily Mail,
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