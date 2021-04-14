Обзор иноСМИ: США испугались "синих человечков"

«Маленькие синие человечки»: у Китая нашли секретный флот

Телеканал CNN рассказал о «маленьких синих человечках» Китая - морском ополчении, предположительно контролируемом Пекином, которое состоит из сотен лодок, окрашенных в синий цвет, и тысяч моряков.

Китай не признает их существования и в ответ на вопросы называет их «так называемым морским ополчением». Однако западные эксперты говорят, что «синие человечки» - «неотъемлемый инструмент» Пекина по заявлению своих территориальных претензий в Южно-Китайском море и за его пределами. Аналитики опасаются, что китайское присутствие в районе спорных рифов и островов скоро окажется настолько большим, что ему невозможно будет бросить вызов без военного противостояния.

Японцы захотели перенести Олимпиаду

До Олимпиады в Токио осталось около ста дней. Теме временем один из последних опросов показал, что более 70 процентов жителей Японии хотят, чтобы Игры отменили или перенесли из-за пандемии, сообщает WION.

Из-за коронавируса Олимпийские игры в Токио перенесли на год - с лета 2020-го на лето 2021 года, провести их решили без иностранных болельщиков. Японцы считают, что и этим летом Игры устраивать не стоит: в Токио периодически растет заболеваемость, вводятся строгие меры, согласно которым кафе и бары должны закрываться до 20:00.

НАТО пристально смотрит на Россию

Пентагон рассказал о проведении встречи пяти стран-членов НАТО из-за «усиления российской военной активности» вблизи границы с Украиной. Как пишет Akharin Khabar, напряженность в Донбассе возросла на фоне возобновившихся в Киеве разговоров о вступлении в НАТО.

США, Канада, Великобритания, Польша и Литва встретились виртуально, заявили о своей поддержке независимости и территориальной целостности Украины, а также выразили озабоченность по поводу военной активности России. В Кремле ответили, что Россия может делать на своей территории все, что сочтет нужным, и ее действия никому не угрожают. В то же время в Москве подчеркнули, что членство в НАТО - неприемлемо для жителей Донбасса, отмечает Akharin Khabar.

«Байден ошибся в отношении Путина»

Автор The Spectator Славой Жижек рассказал , что он не поклонник экс-главы США Дональда Трампа . «Но то, что недавно сказал Джо Байден о Путине заставило меня почти ностальгировать по некоторым аспектам предыдущего президентства», - отметил он.

Путин, по мнению автор, «ответил быстро и мастерски»: он пожелал Байдену здоровья и пригласил его на публичную дискуссию о больших экзистенциальных и этических проблемах. Жижек напомнил слова Трампа, отмечавшего, что и Россия, и США делали нехорошие вещи. «У нас много убийц. Вы думаете, наша страна такая невинная?» - сказал он, «привнеся редкую дозу честного реализма». Президентство Байдена, по мнению автора, «сигнализирует о более интервенционистской международной политике, о большей угрозе миру во всем мире».

Как Чехия может заработать на «Северном потоке-2»

Даже смена команды Белого дома не изменила американского взгляда на «Северный поток-2»: США по-прежнему считают его российским инструментом разделения Европы и трансатлантические отношения из-за этого находятся под угрозой. Автор Мартин Петршичек считает , что российский проект «вблил клин между союзниками», но Чехия может на нем заработать.