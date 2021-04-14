В Киеве продлили жесткий карантин до 30 апреля

Виталий Кличко. Жесткий карантин в Киеве продлен до 30 апреля из-за сложной ситуации с заболеваемость коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Украины

«Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о продлении строгих ограничительных мер в Киеве на две недели, до 30 апреля», - написал он.

Градоначальник подчеркнул, что у киевских властей нет другого выхода, так как иначе система здравоохранения не справится с ростом числа заболевших, и «смертей будет еще больше».

Кличко отметил, что до 30 апреля в Киеве будут закрыты все школы и детские сады, а общественный транспорт будет работать по специальным пропускам.

«Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил», - заявил мэр Киева.

Как сообщал «Рамблер», ранее президент Украины Владимир отметил, что Киев не будет приобретать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Он подчеркнул, что украинцы – «не кролики, чтобы на них экспериментировать».