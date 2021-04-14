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Зеленскому пригрозили импичментом из-за новых документов о его гражданстве

Lenta.ru
37 минут назад
Бывший первый замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный пригрозил импичментом президенту Владимиру Зеленскому после публикации новых «интересных» документов о его гражданстве. Об этом сообщает «Страна.ua».
Зеленскому пригрозили импичментом
Фото: пресс-служба Администрации президента Украиныпресс-служба Администрации президента Украины
«Коллеги поделились интересными документами о гражданстве нашего президента. Уверен, что после их публикации должна немедленно начаться процедура импичмента», — заявил Нескоромный.
Он выразил готовность предоставить материалы «заинтересованным патриотическим политическим силам».
Нескоромный стал замглавы СБУ после победы на выборах Зеленского и считался человеком бывшего руководителя офиса президента Андрея Богдана. Его уволили в марте 2020 года, а позже обвинили в причастности к организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
В январе Нескоромного задержали в Киеве, но он смог сбежать прямо в наручниках.
В мире,Андрей Богдан,Андрей Наумов,Владимир Зеленский,СБУ,
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