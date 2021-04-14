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В МИД Турции не видят политических причин в решении России ограничить авиаперелеты

ТАССиещё 9
59 минут назад
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит политических причин в решении Москвы ограничить авиасообщение с республикой. Об этом сообщил в среду телеканал NTV.
Турция заявила о работе по возобновлению полетов в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Я не вижу политических причин в решении России ограничить полеты. Мы работаем [с российской стороной] над вопросом возобновления авиасообщения", - сказал он.
Министр напомнил, что делегация из РФ прибудет в Турцию, "чтобы на месте увидеть все меры, принимаемые" страной в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в стране - число рейсов сократится до двух в неделю на взаимной основе. Также будут приостановлены полеты в Танзанию. Такое решение принял федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что ограничение Россией пассажирского авиасообщения с Турцией "не имеет политической подоплеки и связано с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции".
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