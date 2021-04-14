Турция заявила о работе по возобновлению полетов в Россию

Министр напомнил, что делегация из РФ прибудет в Турцию, "чтобы на месте увидеть все меры, принимаемые" страной в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в стране - число рейсов сократится до двух в неделю на взаимной основе. Также будут приостановлены полеты в Танзанию. Такое решение принял федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.