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Украинец четыре раза переболел COVID-19

Lenta.ru
2 часа назад
Житель Украины четыре раза переболел COVID-19. Об этом в среду, 14 апреля, сообщает УНИАН.
Украинец четыре раза переболел COVID-19
Фото: ReutersReuters
Врач Харьковской городской клинической больницы рассказал, что пациент неоднократно заражался коронавирусом из-за проблем со здоровьем. У него не вырабатывался иммунитет к новой инфекции.
«Через сопутствующие патологии не вырабатывались антитела. Его уже выписали», — отметил медик.
В конце марта на Украине вылечилась от коронавируса 100-летняя пациентка. Жительница Черновцов попала в больницу с 30-процентным поражением легких. Это была ее первая госпитализация в жизни. Коронавирус подхватили и члены семьи пенсионерки.
13 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна вышла на пик третьей волны пандемии коронавируса, и ситуация постепенно начала стабилизироваться.
В мире,Максим Степанов,УНИАН,Украина,
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