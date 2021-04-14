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CNN признался в намеренной травле Трампа

Газета.Ruиещё 1
4 часа назад
Технический директор американского телеканала CNN Чарли Честер признался, что прошлой осенью использовал издание для продвижения кампании являвшегося тогда кандидатом на пост главы государства Джо Байдена в ущерб занимавшему в тот момент должность президента Дональду Трампу, передает Радио Sputnik.
CNN признался в намеренной травле Трампа
Фото: ReutersReuters
Честер признал, что телекомпания обладала заранее обозначенной программой по поводу будущего изменения климата и распространения коронавируса.
Представитель CNN рассказал, что в эфире телеканала Трампа показывали болезненным, однако сами ведущие и журналисты не в полной мере осознавали, о чем идет речь. Байдена, напротив, выставляли бодрым и активным, демонстрируя кадры с его пробежек.
В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,ИА Sputnik,CNN,
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