CNN признался в намеренной травле Трампа

Технический директор американского телеканала CNN Чарли Честер признался, что прошлой осенью использовал издание для продвижения кампании являвшегося тогда кандидатом на пост главы государства Джо Байдена в ущерб занимавшему в тот момент должность президента Дональду Трампу, передает Радио Sputnik.
Честер признал, что телекомпания обладала заранее обозначенной программой по поводу будущего изменения климата и распространения коронавируса.
Представитель CNN рассказал, что в эфире телеканала Трампа показывали болезненным, однако сами ведущие и журналисты не в полной мере осознавали, о чем идет речь. Байдена, напротив, выставляли бодрым и активным, демонстрируя кадры с его пробежек.