CNN признался в намеренной травле Трампа

Представитель CNN рассказал, что в эфире телеканала Трампа показывали болезненным, однако сами ведущие и журналисты не в полной мере осознавали, о чем идет речь. Байдена, напротив, выставляли бодрым и активным, демонстрируя кадры с его пробежек.