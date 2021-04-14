Ученые заявили об эффективности даже одной дозы «Спутника V»

Как выяснили специалисты, даже при использовании одной дозы вакцина вызывает высокий иммунный ответ. Так, антитела в этом случае появились у 94 процентов из 288 человек, принявших участие в исследовании. При этом количество антител у тех, кто ранее переболел и получил одну дозу, было в 4,6 раза выше, чем у получивших две дозы вакцины, но не переболевших.
«Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки, которые вызывают реакцию иммунитета и способствуют возникновению антител.