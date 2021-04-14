Латвия выразила протест российскому дипломату

Военный атташе Руслан Ушаков собрал в своём доме десять гостей.

Местные жители несколько раз вызывали полицию.

Правоохранители после разговора с дипломатом уехали, а мужчина стал показывать соседям неприличные жесты. Фото этого момента опубликовали несколько латвийских газет.