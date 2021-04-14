Латвия выразила протест российскому дипломату

Военный атташе Руслан Ушаков собрал в своём доме десять гостей.
Местные жители несколько раз вызывали полицию.
Правоохранители после разговора с дипломатом уехали, а мужчина стал показывать соседям неприличные жесты. Фото этого момента опубликовали несколько латвийских газет.
Как отмечает агентство Delfi, инцидент произошёл 27 марта. Людей возмутило то, что Ушаков организовал вечеринку в нарушение коронавирусных ограничений.
Временный поверенный посольства России Вадим Васильев
заявил, что этот случай не останется без внимания. В МИДе
РФ информацию о вечеринке не комментировали.