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МИД Латвии выразил протест российскому дипломату из-за вечеринки в пандемию

Говорит Москваиещё 1
45 минут назад
Военный атташе Руслан Ушаков собрал в своём доме десять гостей.
Латвия выразила протест российскому дипломату
Фото: DelfiDelfi
Местные жители несколько раз вызывали полицию.
Правоохранители после разговора с дипломатом уехали, а мужчина стал показывать соседям неприличные жесты. Фото этого момента опубликовали несколько латвийских газет.
Как отмечает агентство Delfi, инцидент произошёл 27 марта. Людей возмутило то, что Ушаков организовал вечеринку в нарушение коронавирусных ограничений.
Временный поверенный посольства России Вадим Васильев заявил, что этот случай не останется без внимания. В МИДе РФ информацию о вечеринке не комментировали.
В мире,Вадим Васильев,МИД,Латвия,
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