Россия прервала заседание совбеза ООН из-за флага Косово

Совет Безопасности ООН прервал трансляцию заседания и удалился на закрытые консультации после того, как представительница Косова появилась на видеоконференции на фоне флага края.

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Дмитрий Полянский. Как сообщает РИА «Новости», на нарушение обратил внимание первый заместитель постпреда России при ООН

Перед началом заседания Полянский указал, что представительница края демонстрирует атрибутику Косова, хотя восемь членов Совбеза не признают его независимость.

«В связи с этим, чтобы продолжать, нам нужно попросить представителя Косова либо сменить фон, либо убрать флаг за нею. Тогда мы сможем продолжить», - сказал дипломат.

Ему возразил коллега из Великобритании Чанаг Викремасинг. Он заявил, что заседание продолжать можно, поскольку оно не является формальным.

После этого онлайн-трансляция заседания, которое было посвящено ситуации в Косове, прервалась, и совет удалился на закрытые консультации.